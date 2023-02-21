На Львівщині через негоду без електрики залишилися 57 населених пунктів

Аварійні відключення відбулися у Яворівському, Львівському та Золочівському районах області.

57 населених пунктів на Львівщині залишилися без електрики через сильний вітер.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Через сильний вітер у Львівській області 17 ЛЕП аварійно відключені. Через це 57 населених пунктів знеструмлені. З них 27 – повністю, 30 – частково", - написав Козицький у Telegram.

Аварійні відключення відбулися у Яворівському, Львівському та Золочівському районах області.

Раныше Львівський гідрометцентр оголосив в області штормове попередження через сильний вітер, пориви якого можуть досягати 28 метрів за секунду.

Нагадаємо, 18 лютого через негоду на Львівщині запроваджували аварійні відключення світла.