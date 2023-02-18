Через негоду на Львівщині зафіксовані відключення світла

Через пориви вітру у Львівській області зафіксовані відключення електроенергії. Енергетики відновлюють електропостачання.

Про це повідомляє Львівобленерго.

"Сьогодні у Львівській області не впроваджені графіки аварійних чи погодинних відключень, однак зафіксовані знеструмлення внаслідок сильних поривів вітру. Через вітер гілки дерев з-за меж охоронних зон ліній потрапляють на дроти і спричиняють пошкодження мереж та знеструмлення", - йдеться в повідомленні.

Відновлюють електропостачання 22 бригади "Львівобленерго" у складі 94 працівників, задіяно 33 одиниці техніки.

"Вже фіксують падіння дерев, зокрема, на проїжджі частини. На місцях працюють дорожні служби, патрульні забезпечують регулювання руху", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Нагадаємо, що під час ранкової ракетної атаки росіян 18 лютого диспетчерський центр Укренерго застосовував превентивні відключення світла. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи.