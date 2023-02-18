Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Наталя Петренко: “Окупанти вимагали готівку – вони так і не зрозуміли, що таке бюджетне фінансування”
Наталя Петренко: “Окупанти вимагали готівку – вони так і не зрозуміли, що таке бюджетне фінансування”
ГоловнаСуспільствоПодії

Через негоду на Львівщині зафіксовані відключення світла

Відновлюють електропостачання 22 бригади "Львівобленерго".

Через негоду на Львівщині зафіксовані відключення світла
Фото: Патрульна поліція

Через пориви вітру у Львівській області зафіксовані відключення електроенергії. Енергетики відновлюють електропостачання.

Про це повідомляє Львівобленерго.

"Сьогодні у Львівській області не впроваджені графіки аварійних чи погодинних відключень, однак зафіксовані знеструмлення внаслідок сильних поривів вітру. Через вітер гілки дерев з-за меж охоронних зон ліній потрапляють на дроти і спричиняють пошкодження мереж та знеструмлення", - йдеться в повідомленні.

Відновлюють електропостачання 22 бригади "Львівобленерго" у складі 94 працівників, задіяно 33 одиниці техніки.

"Вже фіксують падіння дерев, зокрема, на проїжджі частини. На місцях працюють дорожні служби, патрульні забезпечують регулювання руху", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що під час ранкової ракетної атаки росіян 18 лютого диспетчерський центр Укренерго застосовував превентивні відключення світла. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також