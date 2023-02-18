Сунак обіцяє, що західні союзники нададуть Україні гарантії безпеки

Західні партнери планують цього року надати Україні гарантії, які мають захистити державу у її протистоянні з Російською Федерацією.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив очільник британського уряду Ріші Сунак, повідомляє LB.

"Наше завдання, щоб Україна перемогла. Нам необхідно мати воєнну стратегію для того, щоб Україна отримала перевагу на полі бою. Для того, щоб перемогти Україні потрібно більше артилерії, більше броньованих машин та інших озброєнь. Зараз Путін думає, що ми втомилися від підтримки України. Ми хочемо довести, що він неправий у цьому. Ми будемо захищати українські міста від дронів. Ми допоможемо встановити розвинену систему ППО. Ми готові допомогти будь-якій країні, яка може поставити бойові літаки Україні", - сказав Сунак.

За його словами, Британія готова навчати українських пілотів, щоб вони могли літати на сучасних винищувачах.

Сунак сказав, що для того, щоб надалі забезпечити мир, треба змінювати світовий порядок.

"Угоди епохи Холодної війни виявилися недієздатними. Нам потрібна нова правова основа для збереження миру. Пан Столтенберг сказав, що Україна у майбутньому стане членом НАТО, але поки цього не сталося ми повинні оснастити Україну передовими засобами захисту. Україні потрібні наші запевнення у безпеці. І перед самітом у Вільнюсі ми зберемося, щоб дати такі запевнення. Ми надамо гарантії, в межах яких будемо захищати Україну від майбутніх агресій Росії", - додав Сунак.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мета євроспільноти - щоби імперіалістична політика Путіна провалилася і щоби Україна перемогла. Для цього необхідна допомога боєприпасами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні.