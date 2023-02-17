​Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні, зокрема, танки

Канцлер додав, що він «інтенсивно агітує» за те, щоб союзники якнайшвидше доставили бойові танки в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні.

Таку думку Шольц озвучив на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Зараз ми маємо надати найкращу допомогу Україні, яку ми тільки можемо надати. Саме тому Німеччина збільшила свої обсяги цієї допомоги. Тепер ми можемо сказати, що Німеччина є найбільшим постачальником озброєння для України в Європі. І ми продовжимо залишатися на цій же позиції", - сказав канцлер.

Шольц зауважив, що буде розумним кроком розраховувати на довгу війну. Він запропонував дати зрозуміти президенту країни-агресора, що попри терміни Україна матиме підтримку союзників.

"Думаю, буде мудрим, якщо ми надішлемо Путіну сигнал, що готові залишатися разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно, що ми постійно її підтримуватимемо... Найважливіше зараз заявити, що ми готові допомагати так довго Україні, як потрібно, і що ми робитимемо усе від себе належне", - наголосив Шольц.

"Союзники, які можуть відправити бойові танки [в Україну], дійсно повинні зробити це зараз", - підкреслив канцлер і додав, що він "інтенсивно агітує" за те, щоб партнери якнайшвидше доставили бойові танки в нашу державу.

Нагадаємо, 17 лютого стартувала Мюнхенська конференція з безпеки. Це головний західний форум з питань безпеки. Її проводять щорічно з 1962 року. Однією з головних тем цього року стала тема загроз світовій безпеці у світлі агресії Росії проти України. Конференція триватиме до 19 лютого.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що весняний російський наступ уже почався, і українські сили можуть продовжувати протистояти просуванню Росії, доки почнуть контрнаступ, але необхідне збільшення військової допомоги від Заходу.