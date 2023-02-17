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Кулеба поспілкувався з міністром закордонних справ Ізраїлю

Сторони зосередилися на шляхах збільшення допомоги та вирішенні спільних викликів безпеці.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба розповів про результати спілкування з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.

“Україна вдячна за всю підтримку, яку Ізраїль та ізраїльтяни надали протягом останнього року”, – написав Кулеба у Твіттері

За словами міністра, під час переговорів сторони зосередилися на шляхах зміцнення двосторонніх відносин, збільшення допомоги та вирішення спільних викликів безпеці.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Нагадаємо, візит Коена став першим візитом до України представника Ізраїлю з початку повномасштабного російського вторгнення. Він також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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