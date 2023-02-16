Європарламент ухвалив резолюцію до річниці вторгнення РФ в Україну

Під час пленарного засідання у Страсбурзі «за» цю резолюцію проголосували 444, «проти» – 26 депутатів Європейського парламенту, утрималися ще 37 європейських політиків.

Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію з приводу перших роковин повномасштабної військової агресії РФ проти України, яка розпочалася із прямого вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Росія здійснює злочинну, неспровоковану та нічим не виправдану агресивну війну проти України з 24 лютого 2022 року, …що є грубим та показовим порушенням Хартії ООН та фундаментальних принципів міжнародного права…. Україна страждала від російської агресії, починаючи з протестів, які відбулися у листопаді 2013 року проти рішення тодішнього президента призупинити підписання Угоди про асоціацію ЄС – Україна… Дії росії в Україні протягом минулого року продовжують загрожувати миру й безпеці в Європі та у світі”, – йдеться у документі.

Резолюція відображає злочини, які кремлівські війська здійснили на території України, включаючи невибіркові атаки по житлових районах та цивільній інфраструктурі, внаслідок яких вже загинули тисячі мирних людей, серед них – сотні дітей. Документ засуджує скоєне окупантами насильство проти населення України, включаючи вбивства, тортури, знущання, сексуальне насильство, викрадення людей та їх примусове переміщення, зокрема насильницьке вивезення до Росії тисяч українських дітей.

Документ згадує, що у вересні 2022 року Росія, у порушення всіх норм міжнародного законодавства, оголосила про анексію частково окупованих Донецької, Херсонської, луганської та Запорізької областей України, на додаток до злочинної анексії Кримського півострова. На окупованих територіях Росія проводить політику геноциду та етнічних чисток, вчиняє масовані звірства, щоб знищити українську національну ідентичність та припинити існування української культури та державності.

Як зазначається в резолюції, російська блокада експорту зерна з України протягом минулого року створила ризик голоду для багатьох мільйонів людей як в Україні, так і за її межами, що стало наочним нагадуванням про злочин Голодомору минулого століття.

“Агресивна війна Росії демонструє її колоніальне ставлення до сусідів. Так довго, як Росія залишається імперіалістичною державою, вона продовжує зусилля з утворення небувалих агресивних загроз на Європейському континенті. Багато міжнародних діячів визнали Росію державою-спонсором тероризму і державою, яка використовує терористичні засоби, що має потягнути за собою конкретні заходи”, – йдеться у документі.

У резолюції Європейського парламенту зазначається, що російська агресивна війна проти України стала найбільшим збройним конфліктом на Європейському континенті з часів завершення Другої світової війни. Ця російська агресія відображає посилення конфлікту між авторитаризмом та демократією.

Виходячи з цього, депутати Європейського парламенту висловили непохитну солідарність з народом та владою України, підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Європейські політики підтвердили рішуче засудження російської агресивної війни проти України, а також залучення до цієї агресії білоруського режиму.

“Європейський парламент… вимагає, щоб Росія та сили її поплічників зупинили всі військові дії, зокрема свої атаки проти населених районів та критичної інфраструктури, щоб Росія вивела всі військові сили, своїх поплічників та військове обладнання з усієї міжнародно визнаної території України, зупинила насильницьку депортацію цивільного населення України та звільнила всіх ув’язнених українців”, – йдеться у документі.

Резолюція віддає пошану хоробрості народу України, який став лауреатом Премії Сахарова 2023 року за свободу думок. Як зазначили депутати, українці зараз воюють не лише за власну країну та її суверенітет, а й захищають європейські цінності проти жорстокого кремлівського режиму, який прагне підірвати демократичний устрій, ослабити та розділити Європейський Союз.

Європейські політики висловили глибокі співчуття родинам та близьким українських захисників, які віддали життя, захищаючи Україну та її народ, їхню свободу та демократію.

Документ містить положення, що закликають країни ЄС та міжнародного співтовариства продовжувати надавати Україні економічну підтримку та військову допомогу для того, щоб Україна скористалася власним правом на захист від агресії, що передбачене Хартією ООН.

Окрему увагу депутати Європарламенту приділили питанням відповідальності країни-агресора за воєнні злочини та злочини проти людства, що були скоєні та продовжують відбуватися на території України, включаючи утворення спеціального міжнародного трибуналу для засудження вищого політичного та військового керівництва РФ.

Європейські політики закликали до продовження скоординованих економічних санкцій проти країни-агресора та використання заморожених активів російського центробанку і коштів російських олігархів, які підтримують режим Путіна, в інтересах відновлення та відбудови України.

Депутати також підтвердили рішучу підтримку зусиллям України із набуття повноправного членства в Європейському Союзі та нагадали слова Президента Зеленського з його нещодавньої промови у Європарламенті про те, що зараз Україна повертається додому, в Європу.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, пропонуються подальші заборони на експорт на суму понад 11 мільярдів євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів.