Італія затвердила шостий пакет допомоги Україні

“Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ”.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що уряд країни затвердив шостий пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стала капітуляція перед росіянами”, — сказав Таяні в інтерв’ю La Repubblica у середу.

За його словами, Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні. Деталей він не повідомив.

Нагадаємо, Італія підтримує створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ. Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином, заявили у МЗС країни.