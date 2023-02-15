Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
ГоловнаПолітика

Італія затвердила шостий пакет допомоги Україні

“Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ”.

Італія затвердила шостий пакет допомоги Україні
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що уряд країни затвердив шостий пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.  

“Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стала капітуляція перед росіянами”, — сказав Таяні в інтерв’ю La Repubblica у середу.

За його словами, Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні. Деталей він не повідомив. 

Нагадаємо, Італія підтримує створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ. Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином, заявили у МЗС країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також