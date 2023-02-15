Окупанти обстріляли лікарню у Бериславі, є поранений

Співробітник лікарні Берислава Херсонської області дістав поранення внаслідок обстрілу міста російськими окупантами.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні загарбники знову обстріляли лікарню в Бериславі. Ворожі снаряди влучили в котельню - приміщення, яке забезпечує тепло в медзакладі, зазнало руйнувань. Через російську атаку поранено працівника закладу. В ці хвилини за його життя борються лікарі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 14 лютого армія РФ обстріляла два медичні заклади на Херсонщині. Зокрема вони влучили у станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі, поранивши водія.

А 13 лютого росіяни 54 рази обстріляли Херсонську область.