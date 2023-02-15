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Кремль посилює пропаганду напередодні нової хвилі мобілізації, - ГУР

Розвідка має на увазі офіційні заходи і заяви, які лунають у Росії.

Кремль посилює пропаганду напередодні нової хвилі мобілізації, - ГУР
Фото: EPA/UPG

Наступного тижня в Росії запланована низка офіційних заходів. Кремль підживлює таким чином пропаганду напередодні нової хвилі мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів, вони напевно будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент", - заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що офіційними заходами ворог планує підтримувати власні наративи, заявляти про те, що усе нібито йде за планом й російські військові "захищають" країну від усього Заходу та НАТО.

"Зокрема, ця пропагандистська активність це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це швидше піддані РФ, тому що громадяни захищали б власні права і ставили б якість питання", - пояснив Юсов.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Луганської області росіяни обліковують чоловіків віком від 18 до 50 років.

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