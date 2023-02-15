СБУ затримала зрадника, який “зливав” ворогу дані про оборону Миколаєва

Зокрема, він створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав потрібні ворогу об’єкти та відправляв їх “зв’язковому” через анонімні месенджери.

На Миколаївщині спіймали зрадника, що “зливав” ворогу базування та переміщення українських військових.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки викрила ще одного агента фсб у ході контрдиверсійних заходів на півдні України. Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області. Російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через заборонену соцмережу “Вконтакте”. За вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі. Крім того, зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан.

Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ.

Встановлено, що фігурант був завербований ФСБ після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свою деструктивну активність у російській соцмережі, де виступав на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини рашистів.

За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з блогером, який проживає в Росії і працює на ФСБ. Саме через нього він передавав розвіддані російським загарбникам. Для цього створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти та відправляв їх “зв’язковому” через анонімні месенджери.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та смартфони із доказами листування з представником країни-агресора.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно четверо російських агентів отримали до 14 років тюрми за державну зраду та колабораціонізм. Вони здавали росіянам позиції ЗСУ та корегували вогонь по своїх населених пунктах.