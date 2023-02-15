"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувачі", – Воллес

Британський міністр оборони вважає, що союзникам слід зосередитися на посиленні наземного озброєння, а не концентруватися на авіації.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не вважає, що надання Україні винищувачів обовʼязково відбудеться "в найближчі кілька місяців чи навіть років". Про це він заявив у ефірі BBC, пише The Guardian.

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувач, тому що це дуже різні системи озброєння, ніж, ви знаєте, ручні протитанкові ракети. Ці літаки мають не тільки величезні труднощі, знаєте, ви просто не можете навчитися літати за тиждень або два, це займе багато часу", – сказав він.

Воллес додав, що винищувачі потребують екіпажів, а Британія не збирається "розгортати 200 військовослужбовців Королівських повітряних сил в Україні під час війни".

"Отже, реальність полягає в тому, що ми говоримо про те, що ми маємо планувати не лише боротьбу на даний момент, де ми допомагаємо Україні відбити незаконне вторгнення Росії, але ми маємо допомогти Україні з її довгостроковою стійкістю, переконавшись, що після цієї війни Україна здатна довго захищатися", – сказав міністр.

Воллес у коментарі Sky News додав, що, на його думку, союзники мали б швидше допомогти Украні підтримкою сил на землі, а не зосереджуватися на наданні літаків. За його словами, Британія могла б надати більш термінову підтримку зі зброєю великої дальності та зенітними ракетами.

У коментарі для BBC він зауважив, що міжнародна спільнота надала Україні тисячі ракет класу "земля-повітря", безпілотників і ракет великої дальності.За його словами, ці системи зброї мають "однаковий ефект" із винищувачами.

Нагадаємо, що питання озброєння, зокрема винищувачів, обговорювалося вчора на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Після зустрічі голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що не може надати жодної нової інформації стосовно схвалення постачання такого озброєння.

Раніше президент США Джо Байден негативно відповів на питання про те, чи надасть Вашингтон Києву свої F-16. Британія говорила, що немає сенсу надавати її винищувачі, бо навчання роботі з ними потребує років.