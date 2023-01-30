США не нададуть винищувачі F-16 Україні

Фінські Hornets та бельгійські винищувачі F-16 під час навчань у повітряному просторі Фінляндії

Президент США Джо Байден сказав, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.

Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

“На запитання нашої журналістки Юлі Ярмоленко чи нададуть США Україні винищувачі F-16, Джо Байден відповів "ні", - написав Яриш.

‼️ На запитання нашої журналістки Юлі Ярмоленко чи нададуть США Україні винищувачі F-16, Джо Байден відповів "ні". https://t.co/xX2jUUyLFY — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 30, 2023

Яриш уточнив, що Байден виходив з гелікоптера, коротко підійшов до преси і особливо не уточнював.

“Спробуємо дізнатись більше в Білого дому і Пентагону, бо раніше вони казали, що не виключають надання літаків”, - написав журналіст.

Він виходив з гелікоптера, коротко підійшов до преси і особливо не уточнював. Спробуємо дізнатись більше в Білого дому і Пентагону, бо раніше вони казали, що не виключають надання літаків. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 30, 2023

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати готові “дуже обережно” обговорювати ідею постачання Україні американських винищувачів F-16 з Києвом та його союзниками.