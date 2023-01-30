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США не нададуть винищувачі F-16 Україні

Джо Байден не надав додаткової інформації.

США не нададуть винищувачі F-16 Україні
Фінські Hornets та бельгійські винищувачі F-16 під час навчань у повітряному просторі Фінляндії
Фото: Puolustusvoimat - Försvarsmakten

Президент США Джо Байден сказав, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.

Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

“На запитання нашої журналістки Юлі Ярмоленко чи нададуть США Україні винищувачі F-16, Джо Байден відповів "ні", - написав Яриш.

Яриш уточнив, що Байден виходив з гелікоптера, коротко підійшов до преси і особливо не уточнював.

“Спробуємо дізнатись більше в Білого дому і Пентагону, бо раніше вони казали, що не виключають надання літаків”, - написав журналіст.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати готові “дуже обережно” обговорювати ідею постачання Україні американських винищувачів F-16 з Києвом та його союзниками.

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