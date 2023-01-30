США не нададуть винищувачі F-16 Україні

Президент США Джо Байден сказав, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.
Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.
“На запитання нашої журналістки Юлі Ярмоленко чи нададуть США Україні винищувачі F-16, Джо Байден відповів "ні", - написав Яриш.
‼️ На запитання нашої журналістки Юлі Ярмоленко чи нададуть США Україні винищувачі F-16, Джо Байден відповів "ні". https://t.co/xX2jUUyLFY— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 30, 2023
Яриш уточнив, що Байден виходив з гелікоптера, коротко підійшов до преси і особливо не уточнював.
“Спробуємо дізнатись більше в Білого дому і Пентагону, бо раніше вони казали, що не виключають надання літаків”, - написав журналіст.
Він виходив з гелікоптера, коротко підійшов до преси і особливо не уточнював. Спробуємо дізнатись більше в Білого дому і Пентагону, бо раніше вони казали, що не виключають надання літаків.— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 30, 2023
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати готові “дуже обережно” обговорювати ідею постачання Україні американських винищувачів F-16 з Києвом та його союзниками.