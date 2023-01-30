У Німеччині прокремлівські активісти профінансували спорядження для російської армії

Для своїх прихильників Колбаснікова виставила фото, голосові повідомлення і квитанції, які мали би підтвердити, на що пішли кошти.

У Німеччині проросійські активісти переказали кошти на закупівлю радіостанцій, навушників і телефонів для одного з підрозділів російських окупаційних військ в Україні, повідомляє Reuters.

У центрі розслідування ЗМІ опинилися Олена Колбаснікова та Макс Шлунд. Раніше медіа оприлюднило розслідування про те, що ця пара у Німеччині просуває прокремлівські наративи, при цьому зберігає нерозкриті зв'язки з РФ, підсанкційними російськими організаціями та ультраправими силами, тож перебуває під прицілом берлінської прокуратури.

За новою інформацією видання, журналісти побачили повідомлення у закритій групі WhatsApp, у якому йшлося, що прокремлівські активісти перерахували 500 євро для 42-ої мотострілкової дивізії росармії для придбання радіостанцій, навушників і телефонів.

"Ми говорили з ними в Донецьку. Вони на передовій. Мій чоловік служив з одним із цих хлопців", - написала Колбаснікова прихильникам.

Зібрані кошти Колбаснікова і Шлунд передали російському офіцеру Дмитрові Ткачову у Ростові-на-Дону, повертаючись із Донбасу. Про це Ткачов повідомив у коментарі Reuters.

Росіянин додав, що на прохання свого командира придбав засоби зв'язку і передав військовим РФ.

Колбаснікова на звернення ЗМІ прокоментувати ситуацію заявила, що відповідь журналістам дасть адвокат і що вони будуть відповідати за свої "брехню та провокації". А Шлунд на запитання відповів лайкою.

При цьому в дописі для своїх прихильників жінка виставила фото, голосові повідомлення і квитанції, які мали би підтвердити, на що пішли кошти. А Шлунд розмістив у WhatsApp скріншоти чеків за товар. Чеки призначені для придбання п'яти рацій на загальну суму 9000 рублів (125 доларів) та п'яти IP-телефонів Yealink SIP-T30P. Ці пристрої дозволяють користувачам здійснювати телефонні дзвінки через Інтернет.

У Міноборони РФ не відповіли на запит щодо коментаря. Відмовилися від коментарів і німецькі міністерства внутрішніх справ, юстиції, економіки та митниця.

Як відомо, у ЄС заборонено постачати або фінансувати закупівлі певних товарів для російських військових, зокрема радіообладнання. Відповідно до німецького законодавства, за це зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Колбаснікова - уродженка України. Вона стала популярною у проросійських колах після того, як заявила, що "через русофобію" її звільнили з клініки, де вона працювала медсестрою.

Нещодавно у Німеччині за підозрою у зраді заарештували ймовірного спільника затриманого у грудні та звинуваченого у шпигунстві на користь Росії працівника Федеральної розвідувальної служби.