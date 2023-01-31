Китайський розробник ядерної зброї купував американські чипи в обхід обмежень США, – WSJ

Китайська академія інженерної фізики з 1997 року знаходиться в “чорному списку” США.

Головний китайський науково-дослідний інститут, що займається дослідженням і розробкою ядерної зброї, закуповує американські напівпровідники в обхід експортних обмежень.

Про це пише The Wall Street Journal.

Китайську державну академію інженерної фізики було внесено до чорного списку США для експорту в 1997 році. Але перевірка закупівель, яку провели журналісти видання, виявила, що інституція все одно змогла отримати напівпровідники. Науково-дослідний інститут купував американські комп’ютерні мікросхеми щонайменше десять разів за останні два з половиною роки.

Повідомляється, що інститут зміг обійти обмеження, оскільки купував менш сучасні чипи, призначені для масового споживача. У цьому випадку американські виробники не могли контролювати дотримання вимог експортного контролю.

На початку вересня адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові обмеження на продаж деяких високотехнологічних комп’ютерних чипів Китаю та Росії. Це мало б усунути ризик їхнього використання з воєнною метою. Обмеження стосуються високоякісних моделей чипів, відомих як графічні процесори або GPU, які продаються компаніями Кремнієвої долини Nvidia та Advanced Micro Devices.

У жовтні 2022 року Мінторг США запровадив нові правила експортного контролю, що обмежують постачання напівпровідників та обладнання для їхнього виробництва, щоб не дати змогу Китаю використовувати американські технології для розробки зброї. США запропонували своїм європейським партнерам ввести експортний контроль щодо Китаю на зразок тих обмежень, які ЄС уже застосовує, щоб покарати Росію за вторгнення в Україну. США очікують укладання угоди з союзниками щодо обмеження виробництва чипів у Китаї найближчим часом.

Нагадаємо, США і Нідерланди домовилися обмежити експорт чіпів до Китаю.