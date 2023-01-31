Запиту з боку України щодо нідерландських F-16 не було, - Рютте

Голова уряду Нідерландів вважає, що немає табу на підтримку України.

Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте зазначив, що Україна не зверталась за винищувачами F-16.

Про це повідомляє NOS.

"Поставок немає, запитів теж немає", - сказав прем'єр-міністр Рютте на спільній прес-конференції з президентом Франції Макроном.

Рютте, як і Макрон, вважає, що немає табу на підтримку України у виграші війни з Росією.

“Але це дійсно буде дуже великий наступний крок, якщо справа дійде до цього”, - сказав Рютте про постачання винищувачів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сказав, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16. Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати готові “дуже обережно” обговорювати ідею постачання Україні американських винищувачів F-16 з Києвом та його союзниками.