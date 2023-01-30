НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
Як виглядає антиукраїнська бульбашка американського твіттеру
Як виглядає антиукраїнська бульбашка американського твіттеру
Чехія обрала президентом Павела. Європа встояла
Чехія обрала президентом Павела. Європа встояла
ГоловнаСвіт

Франція та Австралія разом вироблятимуть снаряди для України

Таким чином країни прагнуть зміцнити співпрацю в галузі оборони.

Франція та Австралія разом вироблятимуть снаряди для України
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Франція та Австралія оприлюднили плани щодо спільного виробництва боєприпасів для України. Йдеться про 155-мм снаряди для артилерії.

Про це повідомляє Reuters.

“Дві країни прагнуть зміцнити співпрацю в галузі оборони та подолати суперечку через рішення Канберри відмовитися від планів придбання французьких підводних човнів два роки тому”, - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція та Австралія погодилися співпрацювати, щоб виготовити “кілька тисяч” снарядів, які, як він сподівається, можуть почати надходити в першому кварталі 2023 року.

Уточнюється, що Австралія постачатиме порох, а французька компанія виготовлятиме боєприпаси.

Нагадаємо, Італія та Франція домовилися замовити 700 ракет для комплексів SAMPT-T, і частину з них має отримати Україна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також