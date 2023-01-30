Франція та Австралія разом вироблятимуть снаряди для України

Франція та Австралія оприлюднили плани щодо спільного виробництва боєприпасів для України. Йдеться про 155-мм снаряди для артилерії.

Про це повідомляє Reuters.

“Дві країни прагнуть зміцнити співпрацю в галузі оборони та подолати суперечку через рішення Канберри відмовитися від планів придбання французьких підводних човнів два роки тому”, - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція та Австралія погодилися співпрацювати, щоб виготовити “кілька тисяч” снарядів, які, як він сподівається, можуть почати надходити в першому кварталі 2023 року.

Уточнюється, що Австралія постачатиме порох, а французька компанія виготовлятиме боєприпаси.

Нагадаємо, Італія та Франція домовилися замовити 700 ракет для комплексів SAMPT-T, і частину з них має отримати Україна.