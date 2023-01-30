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Зеленський і Фредеріксен обговорили участь Данії в реалізації формули миру

Обидві країни координуватимуть дії щодо посилення санкцій на РФ.

Зеленський і Фредеріксен обговорили участь Данії в реалізації формули миру
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен обговорили участь Данії в реалізації пунктів формули миру.

Про це повідомив глава держави у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, Данія взяла шефство над відбудовою Миколаєва. Зокрема, вже розпочалася реалізація проєкту з відновлення водопостачання.

Також Президент зазначив, що Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми "Зерно з України".

"Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу й щодо інших пунктів нашої формули миру. Сьогодні ми обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру", - додав Зеленський.

Під час зустрічі також ішлося про посилення українського війська, оборонні потреби нашої держави, а також координацію дій щодо посилення санкцій проти Росії.

Зеленський закликав Данію долучитися і до зусиль із захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху від "дискредитації через намагання окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань".

Нагадаємо, 30 січня Президент України та прем’єр-міністерка Данії відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.

Співрозмовники також обговорили питання постачання танків для України.

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