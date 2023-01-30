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Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН

Проти призначення Гайдая послом активно виступають росіяни. 

Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Фото: пресс-служба ЛОГА

Керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая можуть призначити послом у Казахстані. Про це LB.ua повідомили обізнані з планами кадрових змін джерела.

За словами співрозмовників редакції, після захоплення окупантами значної частини Луганської області очільника ОВА вирішили перевести туди, де знадобиться його досвід. Казахстан є важливою країною для розвитку відносин, оскільки має нафту, газ, озброєння та вигідний з точки зору інвестицій. Проти призначення Гайдая послом до Казахстану активно виступають росіяни. 

Сам Гайдай у коментарі LB.ua зазначив, що готовий працювати там, куди його направить президент.

"Я, як командна людина, буду працювати там, куди мене спрямує президент. Тим більше під час війни", – зазначив він. 

Згідно з повідомленнями джерел, у Гайдая нормальні робочі взаємини з Офісом президента. 

За словами співрозмовників редакції, основним кандидатом на посаду голови Луганської ОВА нині є нардеп Максим Ткаченко. Він – заступник голови депутатської фракції "Слуга народу", і саме Давид Арахамія, за словами джерел, просуває його на посаду голови ОВА. 

Ткаченко до 2014 року керував компанією "Майстер-шоу", що організовувала гастролі артистів. Після початку вторгення 2014 року переїхав до Києва, став співвласником ТОВ "Квартал-концерт". Очолював комаду Зеленського на виборах 2019 року в Луганській області.

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