Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН

Керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая можуть призначити послом у Казахстані. Про це LB.ua повідомили обізнані з планами кадрових змін джерела.

За словами співрозмовників редакції, після захоплення окупантами значної частини Луганської області очільника ОВА вирішили перевести туди, де знадобиться його досвід. Казахстан є важливою країною для розвитку відносин, оскільки має нафту, газ, озброєння та вигідний з точки зору інвестицій. Проти призначення Гайдая послом до Казахстану активно виступають росіяни.

Сам Гайдай у коментарі LB.ua зазначив, що готовий працювати там, куди його направить президент.

"Я, як командна людина, буду працювати там, куди мене спрямує президент. Тим більше під час війни", – зазначив він.

Згідно з повідомленнями джерел, у Гайдая нормальні робочі взаємини з Офісом президента.

За словами співрозмовників редакції, основним кандидатом на посаду голови Луганської ОВА нині є нардеп Максим Ткаченко. Він – заступник голови депутатської фракції "Слуга народу", і саме Давид Арахамія, за словами джерел, просуває його на посаду голови ОВА.

Ткаченко до 2014 року керував компанією "Майстер-шоу", що організовувала гастролі артистів. Після початку вторгення 2014 року переїхав до Києва, став співвласником ТОВ "Квартал-концерт". Очолював комаду Зеленського на виборах 2019 року в Луганській області.