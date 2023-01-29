На Луганщині прибуття нових "мобіків" очікується в лютому, - Гайдай

Прибуття нових російських мобілізованих на Луганський напрямок очікується вже в лютому.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, наразі ситуація залишається стабільною.
Він додав, що на Луганщині лінія фронту завалена тілами загарбників, здебільшого - “вагнерівців”, яких Росія вважає виключно гарматним м‘ясом.
Кремінну ворог підсилює кадровими військовими. Поки чекають на свіжомобілізованих, але ситуацію це не змінює.
Нагадаємо, що за словами Гайдая, найголовніша проблема у просуванні на Кремінському напрямку – заміновані території.