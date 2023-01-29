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На Луганщині прибуття нових "мобіків" очікується в лютому, - Гайдай

Лінія фронту завалена тілами загарбників.

На Луганщині прибуття нових "мобіків" очікується в лютому, - Гайдай
Фото: Міноборони Білорусі

Прибуття нових російських мобілізованих на Луганський напрямок очікується вже в лютому.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі ситуація залишається стабільною.

Він додав, що на Луганщині лінія фронту завалена тілами загарбників, здебільшого - “вагнерівців”, яких Росія вважає виключно гарматним м‘ясом.

Кремінну ворог підсилює кадровими військовими. Поки чекають на свіжомобілізованих, але ситуацію це не змінює.

Нагадаємо, що за словами Гайдая, найголовніша проблема у просуванні на Кремінському напрямку – заміновані території.

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