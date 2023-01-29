​Росіяни 36 разів обстріляли Херсонщину, пошкоджені будинки і газопровід, - ОВА

За минулу добу російські військові 36 разів обстріляли Херсонщину. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, інфраструктурних об'єктів, одна людина поранена.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські окупанти 36 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Місто Херсон армія РФ обстріляла чотири рази – пошкоджено будівлю комунального підприємства, газопровід та домівки херсонців", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби через російські обстріли одна людина отримала поранення.

Місцеве видання "Мост" також повідомляє, що в результаті обстрілів пошкоджено будівлю КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" та близько 10 транспортних засобів.

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Нагадаємо, 27 січня через ворожі обстріли на Херсонщині за добу загинули 2 людини, 7 отримали поранення.