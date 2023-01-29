Чиновники подаватимуть запит до ДПСУ для виїзду за кордон

Українські чиновники для виїзду за межі країни повинні за три дні до цього подавати відповідні звернення до адміністрації Державної прикордонної служби.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації прикордонної служби список тих осіб, які зазначені в постанові", - сказав він.

Також він додав, що урядовою постановою передбачені винятки для чиновників, які хочуть виїхати за межі країни.

"Це у разі, коли жінка або чоловік, який є одиноким батьком, можуть у виняткових випадках прослідувати до дітей, які перебувають за кордоном, до дітей до 18 років включно, або якщо вони супроводжують дітей за кордон. При цьому мають бути підтвердження того, з якою метою вони слідують. Ще один із винятків - це можливість лікування, проте це також має бути підтвердження від Міністерства охорони здоров’я, що таке лікування відбуватиметься за кордоном", - пояснив Демченко.

Крім цього, за його словами, голова Держприкордонслужби може приймати рішення щодо надання дозволу для виїзду чиновників, якщо хтось з їхніх близьких помер за кордоном.

Нагадаємо, що 27 січня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.