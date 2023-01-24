Двох киян викрили на схемі переправлення призовників через кордон

За свої “послуги” вони брали 5 тисяч доларів.

Двох киян - брата та сестру - викрили на схемі незаконного перетину кордону, за що вони брали 5 тисяч доларів з людини.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Правоохоронці повідомили про підозру 27-річному чоловіку та його 41-річній сестрі за фактом організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, брат із сестрою організували схему переправлення за кордон осіб призовного віку за так званими «білими» білетами.

Підозрювані обіцяли чоловікам, що підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні підроблених документів – тимчасового військового посвідчення та довідок ВЛК із відомостями про непридатність до несення військової служби та виключенням з запасу.

Вартість такої послуги зловмисники оцінювали від 5000 доларів США з людини.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних та в автомобілях, які вони використовували, вилучено мобільні телефони з відомостями про громадян, які зверталися за незаконною послугою, документацію з їхніми анкетними даними та грошові кошти у сумі 11 тис. євро і 2,5 тис. дол. США.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у січні на Закарпатті затримали "на гарячому" зловмисників, які переправляли за кордон утікачів від мобілізації. Двоє перебувають під вартою, третій - під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета.