Двоє перебувають під вартою, третій - під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета.

На Закарпатті викрили злочинну групу із трьох осіб, яка переправляла за кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, ділка затримали "на гарячому" - зловмисники доставляли у прикордоння трьох утікачів від мобілізації.

"За свої послуги ділки планували отримати від "підопічних" 9 тисяч доларів США. Крім того, правоохоронці з’ясували, що двоє із трьох затриманих переправників вже мають судимість за скоєні раніше аналогічні злочини та перебували на випробувальному терміні. Фігурантів було затримано в порядку статті 208 КПК України, їм вручили повідомлення про підозру у вчиненні ними злочину", - розповіли прикордонники.

Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Мукачівський міськрайонний суд обрав двом із підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення грошової застави у розмірі 187 тисячі гривень. Третій затриманий перебуває під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета.

Зловмисникам загрожує від семи до дев'яти років.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали керівника благодійного фонду за організацію виїзду ухилянтів за кордон. За свої послуги “благодійник” брав 15 000 доларів.

Днями правоохоронці повідомили про підозру мешканцю столиці, який організував схему легалізації та переміщення іноземців, а також військовозобов’язаних громадян України через державний кордон України під виглядом волонтерів.