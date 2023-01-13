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Прикордонники затримали прихильника "русского міра" та підприємця, який допомагав окупантам

Їх передали співробітникам СБУ.

Прикордонники затримали прихильника "русского міра" та підприємця, який допомагав окупантам
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/ДПСУ

На Київщині прикордонники виявили прихильника "русского міра", громадянина України 1979 року народження, який прямував до столиці.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"У його мобільному телефоні виявили номери абонентів російських операторів, листування проросійського характеру й інші компрометуючі матеріали", - йдеться в повідомленні.

Також під час проведення фільтраційних заходів іншого громадянина України, 1990 року народження, прикордонники встановили, що чоловік є співучасником злочинів російської влади проти України.

"Уродженець Херсона добровільно пішов на співпрацю з окупантами, займався обслуговуванням та забезпеченням російської техніки. Правоохоронці встановили, що чоловік був заступником директора одного з автомагазинів. Він радо зустрів ворога у своєму місті – обслуговував автомобілі ВС РФ та поліції Росгвардії. Також магазин займався продажем пального, яке зливалось з російської техніки", - зазначили в ДПСУ.

Для подальшої перевірки та притягнення до відповідальності обох осіб прикордонники передали співробітникам Служби безпеки.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

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