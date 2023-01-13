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Росія прагне створити двохмільйонну армію, мобілізацію збираються оголосити найближчим часом, – ГУР

Друга хвиля призову може охопити 500 000 осіб. 

Росія прагне створити двохмільйонну армію, мобілізацію збираються оголосити найближчим часом, – ГУР
Фото: EPA/UPG

Росія прагне створити двохмільйонну армію. Воєнна розвідка України не виключає, що російська влада найближчими тижнями оголосить проведення чергової хвилі мобілізації. 

Призвати можуть до 500 000 росіян на додачу до тих 300 000, що були мобілізовані під час першої хвилі, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони у Тeлеграм.

Перші мобілізовані після нетривалої підготовки направляються у зону бойових дій. Призов ще 500 000 дозволить ворогу створити стратегічні резерви. 

"За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб", – повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.  

Підготовка до оголошення нової хвилі призову вже почалася. На законодавчому рівні вносяться зміни у російські закони, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

"За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб", – додали в ГУР. 

Нагадаємо, Україна вважає, що призовники будуть частиною серії російських наступальних операцій навесні та влітку на сході та півдні України. 

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