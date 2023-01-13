Пентагон не підтвердив російські заяви про захоплення Соледара

Міністерство оборони США не підтвердило російські заяви про захоплення Соледара. У районі цього міста, а також Бахмута, продовжуються інтенсивні бої. Про це представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер повідомив на брифінгу 12 січня.

"Ми дійсно бачили інформацію про це в пресі, зокрема тих сил, які очолювала група "Вагнера". Але ми знаємо, що українці продовжують діяти в околицях Соледара. І продовжувати відбиватися. Отже, тим часом ми, очевидно, зосереджені на продовженні співпраці з Україною та міжнародним співтовариством, щоб Україна отримала необхідну безпекову допомогу", – сказав він.

Райдер додав, що ознак неминучого наступу з Білорусі США нині не спостерігають.

"Це сфера, за якою ми продовжуємо уважно стежити. Ми знаємо, що російські сили проводили навчання з білоруськими силами, але наразі немає ознак будь-якого типу наступальних дій, які виглядають неминучими. Але знову ж таки, ми продовжуватимемо уважно стежити", – додав він.

Нагадаємо, учора Генштаб ЗСУ повідомляв, що найзапекліші бої тривають у районах Бахмута, Соледара, Кліщіївки та Парасковіївки. Заступник керівника ГУ Генштабу Олексій Громов додав, що протягом поточного року загроза наступу з території Білорусі зберігатиметься: анонсовані спільні військові навчання ворог може використати для маневрів своєї армії. Водночас станом на зараз заходів із підготовки ударного угруповання для відновлення наступальних дій із Білорусі не спостерігається.

Росія продовжує переміщення до Білорусі свої підрозділи. А на аеродром Мачулищі росіяни перебазували близько 10 вертольотів. Також очікується перебазування військових літаків. Зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів і застосування ударів БпЛА з білоруської території.