На одному з об’єктів критичної інфраструктури Київщини сталося загоряння, - ОВА

Сьогодні вранці на Київщині були чутні звуки вибухів.

Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київська область... На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих", - написав він.

Заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк також повідомив, що звуки вибухів, які мешканці Києва чули зранку 14 січня, не пов'язані з будь-якими військовими діями.

"Вибухи не пов'язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Якби була загроза – ви б почули сигнал тривоги", - написав Павлюк.

Він повідомив, що звуки вибухів російські ботоферми активно використовують для транслювання меседжів, що це буцімто початок наступу з півночі. Генерал зазначив, що жодних наступальних дій ворога з півночі наразі немає.

Нагадаємо, через війну вибухонебезпечними предметами забруднено близько 40% території Київщини.