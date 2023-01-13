Через війну вибухонебезпечними предметами забруднено близько 40% території Київщини

Заходи з розмінування на Київщині тривають постійно.

Внаслідок бойових дій було забруднено близько 40% території Київської області.

Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк.

Він зазначив, що з лютого силами оборони на Київщині було перевірено 36,461 га території та знешкоджено 205 684 вибухонебезпечних предметів.

Найбільш забрудненими є території Бучанського, Броварського та Вишгородського районів.

“В першу чергу перевірка території та знешкодження ВНП відбувається на найбільш небезпечних для цивільного населення ділянках: вздовж шляхів, ліній електропередач та залізничних колій. Проте певні ділянки місцевості досі можуть нести загрозу: лісові масиви, прибережні території, узбіччя доріг”, - наголосив Павлюк.

Росіяни залишили після себе заборонені міни - типу ПМН, ПМН-2, ПМН-3, також ПОМ-3 та міни типу МС-3 – міни сюрпризи, що закладаються в поєднанні з іншими видами боєприпасів.

Велика кількість протитанкових та протипіхотних мін встановлені росіянами з елементами невилучаємості, є і встановлені в некерованому варіанті.

Нагадаємо, на півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного висування військ ворога.