Головне за день. П'ятниця, 13 січня

Бої за Соледар, ворожий обстріл Куп'янщини, позбавлення мандатів п'ятьох проросійських нардепів, премія Свободи від литовського парламенту. Яким запам’ятається 324-й день повномасштабної війни.

Бої за Соледар тривають, повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Нагадаємо, в заявах російських військових окупанти вже двічі за цей тиждень "взяли" Соледар. У ЗСУ на це відповіли, що бої за місто продовжуються, оборонці чинять опір ворогу.

Українська авіація за добу завдала девʼятьох ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, один зенітний ракетний комплекс та три склади боєприпасів ворога.

Росія сьогодні завдала двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також восьми авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 13 січня – в новині.

Російські окупанти завдали ударів з артилерії по селищі Дворічна Куп‘янського району.

Керівника Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років.

Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано.

Президент України Володимир Зеленський виступив під час урочистого засідання Сейму Литви з нагоди відзначення Дня захисників свободи та церемонії вручення премії Свободи Литовської Республіки.

“Я радий вітати вас і хочу одразу ж подякувати вам за те, що ви жодної хвилини не зраджували свободі. І не лише впродовж цих 323 днів жорстокої, нелюдської російської війни, коли ми постійно відчуваємо вашу підтримку. А впродовж багатьох років, коли вільні серця литовців і литовський шлях до об’єднаної Європи надихали багатьох людей у різних країнах, колись поневолених Росією”, - сказав Володимир Зеленський.

Докладніше – в новині.

Нагадаємо, нещодавно президент Литви закликав країни Заходу дати Україні танки.

Сьогодні ж литовський парламент вручив Президентові Володимиру Зеленському премію Свободи.

Від імені глави держави нагороду отримав посол України в Литві Петро Бешта.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що це також нагорода для всього українського народу. За словами Науседи, Зеленський надихнув лідерів країн Заходу зробити "хоч трішки більше" для закінчення війни.

Верховна Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів – Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна і Андрія Аксьонова.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, голосування "відбувалося зі скандалом з самого ранку": депутатів позбавили мандатів після трьох голосувань та блокування трибуни.

Подробиці – в нашій новині.

У 2022 році в Україні різко зріс рівень довіри до майже всіх інституцій. На першому місті залишаються Збройні сили України, довіра до яких зросла з 72% до 96%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Далі йде довіра до президента і довіра волонтерам. У грудні 2021 року 27% довіряли президенту (і баланс був від’ємним -23%, тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв), проте за рік показник зріс до 84%, а баланс наразі становить +80%. У випадку волонтерів довіра зросла з 68% до 84%.

Суттєво зросла також довіра до СБУ (з 29% до 63%) і до Національної поліції (з 30% до 58%).

Також значно поліпшилося сприйняття уряду та Верховної Ради.

Сьогодні, 13 січня, Генасамблея Національного олімпійського комітету України (НОК) виключила зі свого складу представників ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича.

Крім того, зі складу НОК був виключений олімпійський чемпіон та нардеп від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Суркіс і Шуфрич були обрані членами НОК України, що викликало великий суспільний резонанс.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!