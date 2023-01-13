Президент України Володимир Зеленський виступив під час урочистого засідання Сейму Литви з нагоди відзначення Дня захисників свободи та церемонії вручення премії Свободи Литовської Республіки.

Відео виступу опублікував Офіс президента України.

“Я радий вітати вас і хочу одразу ж подякувати вам за те, що ви жодної хвилини не зраджували свободі. І не лише протягом цих 323 днів жорстокої, нелюдської російської війни, коли ми постійно відчуваємо вашу підтримку. А протягом багатьох років, коли вільні серця литовців і литовський шлях до об’єднаної Європи надихали багатьох людей у різних країнах, колись поневолених Росією”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що Литва є і далі буде одним із найщиріших захисників свободи. І це – найкраще вшанування пам’яті та подвигу героїв, які перемогли імперію цими зимовими днями 32 роки тому.

“Посягаючи на наші міста, вони мали на увазі міста також інших незалежних держав Європи. Ідучи на Київ, вони мріяли піти й на Вільнюс, і на Ригу, і на Варшаву, і на Прагу, і на Кишинів. Вони хотіли, щоб наша з вами свобода впала. Але це вони впадуть. І зараз у них дедалі менше таких мрій, які були. Вони втрачають силу, якою так хизувалися. Вони говорять лише про те, чи вдасться їм не програти”, - сказав президент.

Він зазначив, що ми маємо зробити так, щоб не було більше ніколи навіть можливості в будь-якого агресора мріяти про щось подібне й посягати на нашу з вами свободу.

Нагадаємо, нещодавно президент Литви закликав країни Заходу дати Україні танки.