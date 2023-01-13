Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром економічного розвітку Італії Адольфо Урсо.
Про це Кулеба повідомив у Твіттері.
Сторони обговорили подальшу оборонну допомогу Італії Україні та відновлення енергетичної інфраструктури України.
Окрім того, йшлося про шляхи участі італійської промисловості та бізнесу у післявоєнному відновленні України.
“Вдячний Італії за тверду та постійну підтримку”, – додав очільник МЗС.
Нагадаємо, Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення України.