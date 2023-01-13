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Кулеба зустрівся з міністром економічного розвітку Італії

Сторони обговорили допомогу Україні.

Кулеба зустрівся з міністром економічного розвітку Італії
Фото: Ттвітер Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром економічного розвітку Італії Адольфо Урсо.

Про це Кулеба повідомив у Твіттері.

Сторони обговорили подальшу оборонну допомогу Італії Україні та відновлення енергетичної інфраструктури України.

Окрім того, йшлося про шляхи участі італійської промисловості та бізнесу у післявоєнному відновленні України. 

“Вдячний Італії за тверду та постійну підтримку”, – додав очільник МЗС.

Фото: Твіттер Дмира Кулеби
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Нагадаємо, Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення України.

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