Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром економічного розвітку Італії Адольфо Урсо.

Про це Кулеба повідомив у Твіттері.

Сторони обговорили подальшу оборонну допомогу Італії Україні та відновлення енергетичної інфраструктури України.

Окрім того, йшлося про шляхи участі італійської промисловості та бізнесу у післявоєнному відновленні України.

“Вдячний Італії за тверду та постійну підтримку”, – додав очільник МЗС.

Фото: Твіттер Дмира Кулеби

Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Нагадаємо, Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення України.