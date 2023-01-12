Зеленський провів переговори з президентом Кенії та прем'єром Люксембургу

Ішлося про протидію російській агресії та створення зернових хабів в Африці.

Президент Володимир Зеленський провів телефоні розмови з президентом Кенії Вільямом Руто і прем'єром Люксембургу Ксав’є Бетелем.

Про це йдеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах.

З Руто обговорили українську ініціативу Grain from Ukraine, продовольчу безпеку та створення зернових хабів в Африці.

Зеленський зазначив, що сторони домовилися зміцнювати взаємодію.

Прем'єра Люксембургу ознайомили з ситуацією на фронті. Зеленський і Бетель обговорили спільні кроки з протидії російській агресії та торкнулися питання реалізації формули миру.

Нагадаємо, нині президент також провів розмову з кіпрським колегою Нікосом Анастасіадісом.

Напередодні у Львові Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та лідером Литви Гітанасом Науседою. За результатами цієї зустрічі сторони підписали спільну декларацію.