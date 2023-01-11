Резніков провів розмову з турецьким міністром оборони

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з турецьким колегою Хулусі Акаром.

Як написав Резніков у своєму твітері, з Акаром обговорили наступні кроки для забезпечення безпеки в регіоні.

Турецький міністр підкреслив, що важливо припинити вогонь, аби запобігти появі нових жертв, і відновити мир і стабільність у регіоні, повідомляє Milliyet.

Акар запевнив, що Туреччина продовжить підтримувати Україну, зокрема, щодо забезпечення роботи зернового коридору. Міністр оборони висловився за безперервне продовження "зернової ініціативи".

Нагадаємо, днями в Мінінфраструктури повідомили, що в Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден. Більшість з них стоять ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами.

Туреччина висловилася за відкриття спеціального гуманітарного коридору для поранених.