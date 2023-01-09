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П'ять суден експортували з портів Великої Одеси 158,5 тис. тонн українського продовольства за три дні

Через росіян гальмується доставлення зерна країнам, які його потребують.

П'ять суден експортували з портів Великої Одеси 158,5 тис. тонн українського продовольства за три дні
Фото: Державна прикордонслужба

За три дні з портів Великої Одеси 5 суден експортували 158,5 тисячі тонн українського продовольства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Серед суден -  балкер TRUE HARMONY з 26 тисячами тонн агропродукції для Єгипту і балкер LEO1 з 49,5 тисячі тонн пшениці для Шрі-Ланки.

Загалом у країни Африки, Азії та Європи доставили 17 млн тонн агропродукції з України.

У міністерстві підкреслили, що в Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден (21 – вже з продовольством на борту, а 77 ідуть під завантаження).

"Більшість з цих суден стоять в Босфорі ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами. Це призводить до зменшення обсягів українського продовольства країнам, які його потребують, а також до мільйонних збитків вантажовласників", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, днями у межах “Зернової ініціативи” шість суден вивезли на експорт 355 тис. тонн агропродукції з портів Великої Одеси

Під час останньої розмови президентів України й Туреччини йшлося про продовження роботи і розширення зернового коридору.

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