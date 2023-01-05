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У Зеленського оприлюднили подробиці розмови з Ердоганом

Президенти обговорили ситуацію на фронті, обмін полоненими і розширення зернового коридору.

У Зеленського оприлюднили подробиці розмови з Ердоганом
Зеленський і Ердоган
Фото: Anadolu

Президент України Володимир Зеленський провів 5 січня телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як повідомляє пресслужба ОПУ, Зеленський розповів Ердогану про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення української армії.

Також президенти обговорили ситуацію на ЗАЕС і ядерну безпеку. Зеленський наголоси на необхідності повної демілітаризації атомної електростанції. 

Серед інших тем розмови - обмін полоненими за посередництва Туреччини і зерновий коридор. Президенти виступили за його подальше функціонування й розширення

Також Зеленський відзначив готовність Туреччини взяти участь у реалізації формули миру.

Нагадаємо, Ердоган також провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Президент Туреччини заявив, що мирні зусилля в війні треба підтримати одностороннім припиненням вогню.

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