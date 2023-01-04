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Зеленський обговорив оборонні потреби України з прем'єр-міністром Данії

За словами глави держави, він із Фредеріксен "скоординували подальші кроки задля зміцнення партнерства наших держав".

Зеленський обговорив оборонні потреби України з прем'єр-міністром Данії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Зеленський обговорив із Фредеріксен оборонні потреби України на тлі викликів і загроз з боку Росії.

Також Президент проінформував прем'єрку Данії про ситуацію на фронті.

За словами глави держави, він із Фредеріксен "скоординували подальші кроки задля зміцнення партнерства наших держав".

Нагадаємо, цими днями Президент провів чимало телефонних розмов з президентами й очільниками урядів інших держав щодо оборонних потреб України. 4 січня Зеленський поспілкувався з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Зранку цього ж дня була розмова з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

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