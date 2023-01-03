Зеленський обговорив із прем'єром Великобританії подальше оборонне співробітництво

Президент Володимир Зеленський прові телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.
Про це йдеться в дописі глави держави в соцмережах.
Сторони обговорили подальше оборонне співробітництво.
За словами Зеленського, також під час перемовин "погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч".
"Уже маємо для цього конкретні рішення", - зазначив Президент.
Нагадаємо, нині Зеленський також провів переговори з главою уряду Нідерландів Марком Рютте. Йшлося про оборонні потреби України.