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Зеленський обговорив із прем'єром Великобританії подальше оборонне співробітництво

За словами глави держави, під час розмови домовилися "активізувати наші зусилля для наближення перемоги".

Зеленський обговорив із прем'єром Великобританії подальше оборонне співробітництво
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський прові телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

Про це йдеться в дописі глави держави в соцмережах.

Сторони обговорили подальше оборонне співробітництво.

За словами Зеленського, також під час перемовин "погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч".

"Уже маємо для цього конкретні рішення", - зазначив Президент.

Нагадаємо, нині Зеленський також провів переговори з главою уряду Нідерландів Марком Рютте. Йшлося про оборонні потреби України.

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