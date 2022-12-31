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В ОП заявили, що цьогоріч світ позбувся страху перед Росією і готовий провести трибунал над агресором

Також міжнародна спільнота розумі, що передача Україні зброї прискорить настання миру.

В ОП заявили, що цьогоріч світ позбувся страху перед Росією і готовий провести трибунал над агресором
Фото: скрін відео

У 2022 році світ позбувся страху перед Росією і готовий провести трибунал над країною-агресором.

Про це написав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

"Світ: позбувся страху перед РФ; змінив "миротворчу" риторику, усвідомивши, що не можна розмінювати міжнародне право на умиротворення монстра", - зазначив Подоляк.

Радник глави ОПУ додав, що міжнародна спільнота розуміє - передача Україні зброї прискорить настання миру.

Також світ "готовий вигнати РФ звідусіль і провести трибунал", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно у США ухвалили закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів. Це дозволить переслідувати воєнних злочинців у Штатах незалежно від місця, де зловмисники скоїли злочин.

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що міжнародний спеціальний трибунал має розглянути скоєні Росією воєнні злочини проти України, навіть заочно.

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