38 місцевих рад з більшості областей звернулися до президента щодо застосування вето до закону 565, - АМУ

Відповідні звернення до президента спрямували 7 місцевих рад Київської області, 5 – Сумської, 4 – Львівської, по 3 – Вінницької, Хмельницької, Чернігівської та інші

Звернення до президента України щодо ветування законопроєкту №5655 про «містобудівну реформу» вже підписали сотні депутатів місцевих рад. Про це повідомляє Асоціація міст України (АМУ).

«Місцеві ради малих і великих громад з більшості областей України звернулись з відповідними рішеннями до президента України щодо необхідності застосування ним вето до законопроєкту 5655 для збереження досягнень реформи децентралізації. Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до президента», - йдеться у повідомленні АМУ.

Зокрема, відповідні звернення до президента спрямували 7 місцевих рад Київської області, 5 – Сумської, 4 – Львівської, по 3 – Вінницької, Хмельницької, Чернігівської та інші.

У повідомленні АМУ зазначається, що обґрунтування важливості вето для реформи децентралізації та недопущення монополізації ринку будівництва Асоціація міст України надала у своєму зверненні до Президента України.

«Всупереч авторам законопроєкту, які маніпулюють виключно гаслами, органи місцевого самоврядування публічно та у прямому ефірі підтвердили 23 грудня 2022 року наведені в своїх зверненнях аргументи до Президента України постатейно, наводять конкретні статті в проэкті, якими порушуються права власності громадян, передаються державні повноваження контролю приватним особам, стимулюється незаконне будівництво та знищуються результати децентралізаційної реформи», - наголошують в АМУ.

Як повідомлялося, петиція на сайті президента України щодо застосування вето до законопроєкту №5655 отримала 42090 голосів підтримки. Законопроєкт знаходиться на підписі у Президента з 19 грудня.