Ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти, – Єрмак про надання зброї від союзників

За словами голови ОПУ, ця теза декілька разів лунала під час візиту президента до США.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна отримає від союзників усю необхідну для перемоги зброю.

Про це він розповів у інтервʼю Наталі Мосейчук.

"Те, що ми вже отримали, є безпрецедентним. Те, що ми ще отримаємо після цього візиту, у наступному році і так далі, можна сказати, що ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти. І ця фраза, вона лунала декілька разів під час розмов і в Білому домі, і в Конгресі", – сказав Єрмак про результати візиту президента до США.

Єрмак додав, що Україну чують, коли вона говорить, що озброєння не достатньо.

"Але давайте будемо чесними. Ми починали з "джавелінів", а сьогоді ми отримуємо Patriot". Це процес", – сказав він.

Єрмак вважає, що США зрештою виділять Україні більш ніж одну батарею систем ППО Patriot.

Нагадаємо, в день візиту Володимира Зеленського до Вашингтона США оголосили про надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Україна наголошувала на їх необхідності для захисту від російських ракет і безпілотників.