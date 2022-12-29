Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
ГоловнаПолітика

Ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти, – Єрмак про надання зброї від союзників

За словами голови ОПУ, ця теза декілька разів лунала під час візиту президента до США. 

Ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти, – Єрмак про надання зброї від союзників
Фото: ОПУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна отримає від союзників усю необхідну для перемоги зброю.

Про це він розповів у інтервʼю Наталі Мосейчук.

"Те, що ми вже отримали, є безпрецедентним. Те, що ми ще отримаємо після цього візиту, у наступному році і так далі, можна сказати, що ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти. І ця фраза, вона лунала декілька разів під час розмов і в Білому домі, і в Конгресі", – сказав Єрмак про результати візиту президента до США. 

Єрмак додав, що Україну чують, коли вона говорить, що озброєння не достатньо.

"Але давайте будемо чесними. Ми починали з "джавелінів", а сьогоді ми отримуємо Patriot". Це процес", – сказав він.

Єрмак вважає, що США зрештою виділять Україні більш ніж одну батарею систем ППО Patriot. 

Нагадаємо, в день візиту Володимира Зеленського до Вашингтона США оголосили про надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Україна наголошувала на їх необхідності для захисту від російських ракет і безпілотників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також