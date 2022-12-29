Ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти, – Єрмак про надання зброї від союзників

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна отримає від союзників усю необхідну для перемоги зброю.
Про це він розповів у інтервʼю Наталі Мосейчук.
"Те, що ми вже отримали, є безпрецедентним. Те, що ми ще отримаємо після цього візиту, у наступному році і так далі, можна сказати, що ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти. І ця фраза, вона лунала декілька разів під час розмов і в Білому домі, і в Конгресі", – сказав Єрмак про результати візиту президента до США.
Єрмак додав, що Україну чують, коли вона говорить, що озброєння не достатньо.
"Але давайте будемо чесними. Ми починали з "джавелінів", а сьогоді ми отримуємо Patriot". Це процес", – сказав він.
Єрмак вважає, що США зрештою виділять Україні більш ніж одну батарею систем ППО Patriot.
Нагадаємо, в день візиту Володимира Зеленського до Вашингтона США оголосили про надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Україна наголошувала на їх необхідності для захисту від російських ракет і безпілотників.