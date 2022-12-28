Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
Крах російської легітимності в ООН
Крах російської легітимності в ООН
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
ГоловнаПолітика

Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії

Питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.

Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Фото: EPA/UPG

Віцеканцлер Міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер заявив, що більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним, повідомляє “Європейська правда”. 

Міністерство закордонних справ України цього тижня заявило, що Росія неправомірно увійшла до Організації Об'єднаних Націй і зайняла місце СРСР серед постійних членів її Ради Безпеки.

За словами Вольмера, таке трактування поділяють небагато країн.

"Естонія один із лідерів і найактивніших прихильників України за темами, які якраз стосуються ізолювання Росії в різних організаціях, відсунення Росії від ухвалення рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже хороший і правильний. Розмови про ООН потрапляють у ту саму категорію, але в даному випадку треба враховувати, що дуже великої міжнародної підтримки в України з цього питання, на жаль, немає", - сказав віцеканцлер МЗС Естонії.

За його словами, це було б можливим у разі, якби дуже велика кількість держав думала так само, як Україна, що Росія після розпаду Радянського Союзу набула цього статусу якимось чином поза процедурою, незаконно, і це слід якось переглянути. Але держав, які б вважали, що це можливо і необхідно, по суті, немає.

У зв'язку з цим, за оцінкою дипломата, це питання наразі є безперспективним, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна потіснити та ізолювати.

Раніше повідомлялося, що МЗС України готується офіційно поставити питання права Росії бути членом ООН і Радбезу. 

Росія має право вето в Раді безпеки ООН, що дозволяє їй блокувати будь-які рішення, які їй не подобається. Докладно про маніпуляції РФ у Радбезі читайте в матеріалі на LB.ua. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також