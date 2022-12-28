Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії

Питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.

Віцеканцлер Міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер заявив, що більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним, повідомляє “Європейська правда”.

Міністерство закордонних справ України цього тижня заявило, що Росія неправомірно увійшла до Організації Об'єднаних Націй і зайняла місце СРСР серед постійних членів її Ради Безпеки.

За словами Вольмера, таке трактування поділяють небагато країн.

"Естонія один із лідерів і найактивніших прихильників України за темами, які якраз стосуються ізолювання Росії в різних організаціях, відсунення Росії від ухвалення рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже хороший і правильний. Розмови про ООН потрапляють у ту саму категорію, але в даному випадку треба враховувати, що дуже великої міжнародної підтримки в України з цього питання, на жаль, немає", - сказав віцеканцлер МЗС Естонії.

За його словами, це було б можливим у разі, якби дуже велика кількість держав думала так само, як Україна, що Росія після розпаду Радянського Союзу набула цього статусу якимось чином поза процедурою, незаконно, і це слід якось переглянути. Але держав, які б вважали, що це можливо і необхідно, по суті, немає.

У зв'язку з цим, за оцінкою дипломата, це питання наразі є безперспективним, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна потіснити та ізолювати.

Раніше повідомлялося, що МЗС України готується офіційно поставити питання права Росії бути членом ООН і Радбезу.

Росія має право вето в Раді безпеки ООН, що дозволяє їй блокувати будь-які рішення, які їй не подобається. Докладно про маніпуляції РФ у Радбезі читайте в матеріалі на LB.ua.