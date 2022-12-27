Без членства України в НАТО війна не закінчиться, - Порошенко

В основі механізму закінчення війни мають лежати п'ять пунктів. Про це підсумковому інтерв’ю на телеканалі «Прямий»заявив лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко. При цьому він зазначив, що доносить цей план під час усіх зустрічей із західними партнерами України.

«Перше – це зброя. Друге – це санкції і ембарго для Росії. Третє – це фінансова допомога. Бо Україна на сьогоднішній день без фінансової і зовнішньої допомоги нездатна через електричний блекаут, через велику кількість тих, хто виїхав, самостійно обслужити не просто військові, а й соціальні, економічні, фінансові потреби. Четверте – це відповідальність, справедливість. Відповідальність Путіна, відповідальність росіян, відповідальність Росії. За той жах, який був наведений в Україні та й по всьому світові. І п’яте, а може перше – це членство України не тільки в ЄС, але й обов’язково в НАТО», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що без членства України в НАТО війна не закінчиться.

"І не намагайтеся шукати якихось форм безпекових гарантій. Не працює нічого. Бо країна-агресор, яка була і залишається, сподіваюсь поки що, постійним членом Ради безпеки ООН, на якому базувалася безпекова повоєнна ситуація – виявилася агресором. Все, це зруйнувало всю систему. Ніякого іншого механізму глобальної безпеки для України, ніж членство в НАТО, не існує. І тому я розраховую, що нам би вдалося отримати від США у 2023 році, базуючись на домовленостях 2022 року», – вважає Порошенко.

Також експрезидент порушив питання необхідного озброєння.

«Ми повині мати винищувачі F-16, які є оборонною зброєю. Вона не для того, щоб атакувати Москву, вона для того, щоб збивати російських стервятників. Друга позиція – це далекобійні ракети, «Хаймарси» і артилерія. 70 км – для артилерії, 300 км – для «Хаймарсів». Для чого? Для того, щоб ми били російські склади, російські пункти управління за 300 км від фронту», – констатував експрезидент. Він вкотре наголосив, що найкращим «переговорником» з путіним є ЗСУ, і вони потребують більше зброї.

«Треба допомогти цьому дипломату швидше принести мир на європейський континент. Це я доводив під час своїх зустрічей у Сполучених Штатах, і я дуже сподіваюся, що ми говорили одним голосом з усіма українцями, в тому числі і з Зеленським», – резюмував Порошенко.