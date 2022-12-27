Ексголова СБУ Якименко очолив “спецслужбу” окупантів на Херсонщині, – ЗМІ

Колишнього очільника Служби безпеки України Олександра Якименка часів Віктора Януковича призначили головою “спецслужби” окупованих територій Херсонської області.

Про це пише херсонське видання most.ks.ua.

“Цю інформацію, яку видання МОСТ опублікувало ще влітку, підтвердив запис у російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб”, – йдеться у повідомленні.

Окупаційну спецслужбу зареєстрували 22 грудня під назвою “Державна служба безпеки Херсонської області”.

Фото: most.ks.ua

Місцем її розміщення росіяни обрали будівлю Господарського суду області на вулиці Театральній, 18 у Херсоні.Якименко є уродженцем Естонії та чинним громадянином Росії, який служив у її армії.

Є непідтверджена інформація про роботу Олександра Якименка в СБУ наприкінці 90-х – початку 2000-х років. Але точно Якименко почав працювати у Службі безпеки України в 2010 році – більше року він був начальником управління в Севастополі.

Перебуваючи на цій посаді, Олександр Якименко став генерал-майором. У 2011-2012 роках він 11 місяців був головою ГУ СБУ в Донецькій області.

Влітку 2012 року Якименка підвищили до посади першого заступника голови СБУ та очільника управління “К” – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

На початку 2013 року Олександра Якименка, з порушенням законодавства, призначили головою Служби безпеки України.

На цій посаді він “відзначився” втягуванням СБУ у спроби влади придушити Євромайдан в лютому 2014 року. Бійці спецпідрозділу “Альфа” були залучені до “зачистки” Будинку профспілок на Майдані Незалежності, де був координаційний центр протесту.

За причетність до спроб придушити Євромайдан Олександру Якименку повідомляли про підозру мінімум 4 рази – у 2014, 2015, 2017 та 2021 роках.

У лютому 2018 року суд дозволив заочне розслідування справ проти керівництва СБУ часів Януковича у справі про розстріли на Майдані.

Також у 2020 році Якименка заочно арештував Печерський районний суд міста Києва.

Якименко втік з материкової частини України від 22 лютого 2014 року. У березні 2015 року йому висунули звинувачення в незаконному оголошенні АТО під час Майдану.