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Зеленський доручив МЗС підготувати зміни до закону про дипломатичну службу

Президент наголосив, що підхід до формування посольств має бути змінений.

Зеленський доручив МЗС підготувати зміни до закону про дипломатичну службу
Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ підготувати амбітний проєкт змін до закону України про дипломатичну службу.

Про це він заявив на конференції послів України "Війна і нові горизонти у світі", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я доручаю Міністерству закордонних справ підготувати амбітний проєкт змін до закону України про дипломатичну службу. Має бути оновлено систему роботи посольств", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що підхід до формування посольства має бути змінений, адже послу "потрібен вплив на формування команди посольства".

"Звісно, буде виправлено і несправедливості у фінансуванні роботи наших представництв, зокрема в Африці", – додав Зеленський.

Нагадаємо, в 2018 році Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону "Про дипломатичну службу". Документ, внесений президентом Петром Порошенком, складається з 10 розділів, заключних і перехідних положень. Основні його норми повторюють попередню редакцію закону.

Зміни передбачають посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ і встановлюють не тільки дипломатичні ранги, але і категорії дипломатичних посад.

Також повідомлялося, що дипломатів під час прийому на службу зобов'язали проходити огляд у психіатра. Таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеним психоемоційним навантаженням.

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