Євросоюз очікує, що Україна змінить закон про КСУ з урахуванням усіх рекомендацій Венеціанської комісії

Реформа КСУ є одним із семи пунктів, які Україна має виконати у процесі підготовки до початку переговорів про вступ до ЄС.

Європейська комісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону № 7662 про Конституційний суд України і змінить його.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на речницю Єврокомісії Ану Пізонеро.

"Ми беремо до уваги ухвалення 13 грудня закону № 7662 щодо добору кандидатів на посаду судді КСУ, включаючи склад та правила прийняття рішень у Консультативній групі експертів (КГЕ)", — сказала Пізонеро.

За її словами, Єврокомісія очікує, зокрема, що кількість членів КГЕ збільшать до семи.

"Єврокомісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії, опубліковані після ухвалення закону 19 грудня, включаючи збільшення кількості членів КГЕ до семи. Додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання патовій ситуації у прийнятті рішень", — сказала вона.

Зазначається, що реформа КСУ є одним із семи пунктів, які Україна має виконати у процесі підготовки до початку переговорів про вступ до ЄС.

Речниця Єврокомісії також додала, що у ЄС будуть уважно стежити за цим процесом, оскільки прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 13 грудня ухвалила закон 7662 щодо відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах. За закон № 7662, яким пропонується змінити порядок відбору суддів Конституційного Суду, проголосували 245 нардепів.

20 грудня Зеленський підписав закон про конкурсний відбір суддів КСУ, який рекомендувала змінити Венеційська комісія.

Раніше Венеціанська комісія рекомендувала, що у Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого члена з незалежних міжнародних експертів. Ухвалений ВР закон передбачає шістьох членів – трьох незалежних експертів від міжнародних партнерів та трьох українських призначенців, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

Зазначалось також, що необхідно зробити рішення Дорадчої групи експертів обов'язковими – за жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КС. Версія другого читання передбачає, що навіть за негативного висновку міжнародних експертів кандидатів можуть призначити.