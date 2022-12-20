Зеленський підписав закон про конкурсний відбір суддів КСУ, який рекомендувала змінити Венеційська комісія

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміну відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України (№7662).

20 грудня законопроєкт про внесення змін до законодавства щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах було повернуто до Верховної Ради із підписом президента. Про це йдеться на сайті парламенту.

Основна мета документу – змінити порядок відбору суддів Конституційного Суду. Задля цього в законодавстві передбачили створення Дорадчої групи експертів, яка розглядатиме кандидатів у судді.

У листопаді Венеційська комісія загалом позитивно оцінила зусилля української влади щодо удосконалення конкурсу до суду. На той момент законопроєкт 7662 було ухвалено в першому читанні.

13 грудня за законопроєкт проголосували в цілому. 19 грудня Комісія оприлюднила оновлений висновок щодо законопроєкту № 7662. Венеційська комісія на своєму пленарному засіданні не підтримала терміновий висновок, підготовлений Бюро Венеційської Комісії (керівний орган), а затвердила окремий.

Комісія рекомендувала, що у Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого члена з незалежних міжнародних експертів. Ухвалений ВР закон передбачає шістьох членів – трьох незалежних експертів від міжнародних партнерів та трьох українських призначенців, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

Зазначено також, що необхідно зробити рішення Дорадчої групи експертів обов'язковими – за жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КС. Версія другого читання передбачає, що навіть за негативного висновку міжнародних експертів кандидатів можуть призначити.