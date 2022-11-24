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Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту про відбір суддів КСУ

Ззагалом позитивно оцінено зусилля української влади щодо удосконалення конкурсу до суду.

Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту про відбір суддів КСУ
Фото: Слово і діло

Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах (№ 7662).

Про це повідомила суддя КСУ Ольга Совгиря.

“У висновку загалом позитивно оцінено зусилля української влади щодо удосконалення конкурсного відбору кандидатів до суддів КСУ та надано відповідні рекомендації для удосконалення законопроєкту 7662”, – зазначила вона.

Совгиря підкреслила, що Венеційська комісія обстоює позицію щодо необхідності комплексного реформування організації та діяльності Конституційного Суду.

Комісія рекомендувала парламенту ухвалити законопроєкт № 7662 одночасно із законопроєктом “Про конституційну процедуру” № 4533, який Комісія позитивно оцінила ще в березні 2021 року.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону вищезгаданий законопроєкт за основу у вересні. Проєктом пропонується залучити до проведення конкурсного відбору суддів новий спеціальний орган – Дорадчу групу експертів.

Її пропонується утворити у складі шістьох осіб, за пропозиціями президента, Верховної Ради, з’їзду суддів, Європейської комісії “За демократію через право”, а також міжнародних та іноземних організацій.

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