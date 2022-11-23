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Столичні митники вимагали хабарі за безперешкодне розмитнення товарів, - ОГ

За безперешкодне розмитнення контейнеру з товаром посадовці митниці одержали 1750 доларів США.

Столичні митники вимагали хабарі за безперешкодне розмитнення товарів, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

Викрито начальника та керівника підрозділу одного з митних постів Київської митниці Держмитслужби, які вимагали у директора підприємства - імпортера неправомірну вигоду.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, за неї вони обіцяли безперешкодне розмитнення контейнеру з товаром, що ввозився на територію України. Загалом посадовці митниці одержали 1750 доларів США", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора їм повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Нагадаємо, минулого тижня було затримано посадовців митного посту "Тиса", які вимагали хабарі в автоперевізника за прискорення оформлення багажу. З вересня 2022 року начальник митного поста та його заступник отримали неправомірну вигоду від одного перевізника у розмірі 10 600 євро.

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