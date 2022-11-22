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У Верховному Суді підтвердили вирок ексочільнику залізничного підприємства

Скорик має відбути 4 роки позбавлення волі та сплатити штраф.

У Верховному Суді підтвердили вирок ексочільнику залізничного підприємства
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Верховний Суд підтвердив вирок Вищого антикорупційного суду для екскерівника залізничного підприємства ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" Олександра Скорика.

Про це йдеться на сторінці Центру протидії корупції в Telegram.

Раніше ВАКС засудив Скорика до 4 років позбавлення волі та оштрафував на 17 тисяч грн, а також позбавив права обіймати керівні посади строком на 1 рік. 

Згодом апеляція посилила вирок. У результаті ексглаву підприємства зобов'язали відшкодувати вже майже 8,8 млн грн збитків. 

"За даними слідства, він уклав завідомо невигідні для підприємства договори страхування, що призвело до збитків у 8,8 млн грн. Щоб гарантувати відшкодування збитків, ВАКС залишив арешт на майно засудженого, зокрема частини трьохкімнатної квартири площею 79 квадратів і авто Fiat", - йдеться в дописі Центру протидії корупції.

Нагадаємо, в листопаді 2017-го Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому виконувачу обов'язків голови правління приватного акціонерного товариства "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" в завданні 8,8 млн гривень збитку підприємству. У травні 2018-го Скорика затримали. Він переховувався від слідства.

Торік у червні ВАКС визнав його винним.

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