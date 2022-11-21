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Німеччина екстрадує до України підозрювану в справі про заволодіння коштами "Держінформ’юсту"

Зловмисниця майже 5 років переховувалася від слідства.

Німеччина екстрадує до України підозрювану в справі про заволодіння коштами "Держінформ’юсту"
Фото: з відкритих джерел

Федеральне відомство юстиції Німеччини задовольнило запит України про видачу однієї з підозрюваних у справі щодо заволодіння коштами "Держінформ’юсту".

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозрювана майже 5 років переховувалась від слідства, перебуваючи в міжнародному розшуку. 28 травня її затримали у Німеччині.

Днями Вищий антикорупційний суд за клопотанням САП та НАБУ застосував до колишньої директорки товариства, яка виступала пособницею у вчиненні злочину, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 496,2 тис. грн застави.  Як розповіли в САП, наприкінці 2013 - на початку 2014 років один з керівників державного підприємства "Держінформ’юст" забезпечив укладення та виконання договору на закупівлю програмного забезпечення Trueconfserver із підконтрольним підприємством. 

"Попри те, що вартість послуг була суттєво завищена, а частина договору взагалі не виконана, ДП "Держінформ’юст" перерахувало підряднику кошти, що завдало підприємству майже 6,5 млн грн збитків. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України", - розповіли в прокуратурі. Оскільки директорка ТОВ переховувалась від слідства, матеріали щодо неї виділили в окреме провадження. А обвинувальний акт щодо інших осіб, причетних до організації та реалізації злочинної схеми, перебуває на розгляді у ВАКС.

Нагадаємо, нещодавно САП і НАБУ завершили слідство і відкрили матеріали у справі очільника одного з міст Київщини. Його підозрюють у махінаціях із нерухомістю.

Оскільки суд не покарав ексглаву Адміністрації морських портів у Бердянську за 2,5 млн збитків державі, то САП оскаржить вирок.

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